Inflation im Euroraum niedriger als in Österreich

Die EZB peilt einen Wert von zwei Prozent für den Euroraum an und ist damit nun fast am Ziel. In einigen Staaten der Eurozone liegt die Rate bereits deutlich darunter, beispielsweise in Frankreich (0,9 Prozent) und Luxemburg (1,5 Prozent). In Deutschland war sie mit 2,3 Prozent noch leicht über der Zielmarke, die als ideal für die Konjunktur angesehen wird. Vergleichsweise hohe Werte hatten Rumänien (5,1 Prozent), Ungarn (4,8) und Polen (4,4).