Britinnen klagen Influencer Tate auf Schadenersatz

Vier Frauen in Großbritannien haben den umstrittenen Influencer Andrew Tate auf Schadensersatz in Höhe von mehr als 100.000 Pfund (rund 116.900 Euro) verklagt. Nach Angaben des Londoner High Courts vom Dienstag wird Tate in einer Zivilklage der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung beschuldigt. Er soll zudem eine Frau mit einer Waffe bedroht haben.