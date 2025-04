Italiens Seele kocht wegen F1-Jungstar und Imola

Ein Strategiefehler bei Mercedes war schuld, dass Kimi Antonelli in Bahrain nur Elfter wurde, in den drei Grands Prix und dem Sprint davor fuhr der 18-Jährige stets in die Punkteränge. Das Supertalent lässt Italien vom ersten Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascari 1953 träumen. Am besten in Rot!