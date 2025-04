Der große Angriff folgt zum 50-jährigen Jubiläum!

Zum Auftakt der Basketball-Viertelfinal-Serie (best of 5) unterlag Kapfenberg bei Meister Oberwart mit 65:89 – doch Bullen-Sportchef Michael Schrittwieser ist überzeugt, dass am Donnerstag (19) vor vollen Tribünen in Walfersam der Gegenschlag folgt. Und nächste Saison wird´s noch heißer!