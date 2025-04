Newcastle gegen Crystal Palace ab 20.30 LIVE

Crystal Palace haben am vergangenen Spieltag fünf Gegentore im Ligaduell gegen Manchester City kassiert. Erstmals seit Februar 2025 verlor die Glasner-Elf damit ein Pflichtspiel. Vor der Niederlage gegen die „Citizens“ blieben die Südlondoner acht Matches in Serie ungeschlagen und feierten in diesem Zeitraum sogar sieben Siege. Nun muss man bei Newcastle ran.