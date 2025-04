Wiens Stadträtin will Touristen zur Kasse bitten

Warnung vor negativen Entwicklungen in Nachbarländern

Die auch für Wissenschaft zuständige Stadträtin verweist warnend auf Entwicklungen anderswo, auf kulturpolitische Kahlschläge in der Slowakei oder in Ungarn, auf die aktuellen Debatten in der Steiermark und den Rückbau einer offenen und diversen Gesellschaft in den USA, die auch zu einem beginnenden Exodus in der Wissenschaft geführt habe. Wäre das nicht eine Gelegenheit, in Wien, wo man nach dem Krieg verabsäumt hat, Emigranten aktiv zurückzuholen, eine neue Willkommenskultur zu etablieren? „Dafür wäre jetzt tatsächlich der richtige Moment. Ich hoffe da sehr auf ein gemeinsames Vorgehen aller Ebenen – von der EU abwärts.“