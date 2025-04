Reals Luka Modric steigt bei England-Klub ein

Investition spiegelt Trend wider

Modrics Investitionsentscheidung spiegelt einen Trend unter Top-Fußballern wider. So haben u.a. Kylian Mbappé und Vinicius Jr. in Fußballvereine investiert. Mbappé ist Mehrheitseigentümer von SM Caen in Frankreichs Ligue 2, er übernahm 2024 mit seiner Firma für kolportierte 20 Mio. Euro rund 80 Prozent der Anteile. Vinicius Jr. stieg im Februar bei Portugals Zweitligaklub FC Alverca ein. Er soll fast 80 Prozent der Klub-Anteile übernommen haben, dafür mit einer Investorengruppe acht Mio. Euro gezahlt haben.