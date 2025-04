HIV und Sex sogar beim Arztgespräch oft Tabuthema

Knapp drei Viertel haben zwar – vor allem mit Gynäkologen, Hausärzten und Psychotherapeuten – über sexuelle Gesundheit geredet, tendenziell aber scheint das Gespräch eher von den Patienten auszugehen und weniger von Behandlerseite. Fast 30 Prozent gaben an, dass sie sich bewusst Ärzte und Therapeuten suchen müssen, mit denen sie offen sprechen können, da das Angebot nicht flächendeckend vorhanden ist. Viele wären sogar bereit, längere Wege in Kauf zu nehmen, wenn sie an ihrem Wohnort keine geeigneten Ansprechpersonen haben.