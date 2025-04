„Versuchter Totschlag“ sorgt für blankes Entsetzen

Pogacar geschlagen

Van der Poel gewann am Sonntag zum dritten Mal in Serie den Radklassiker Paris-Roubaix. Der Niederländer triumphierte nach 259 km über eine Minute vor dem erstmals angetretenen Weltmeister Tadej Pogacar. Der Slowene ging 38 km vor dem Ziel durch einen Fahrfehler in einer Kurve zu Boden und vergab damit die Chance auf den möglichen Sieg bei der 122. Auflage des legendären Rennens mit 55 km über die ruppigen Kopfsteinpflaster.