Pentz hält Elfer, verhöhnt Fans und fliegt mit Rot

Patrick Pentz ist beim 2:1-Derbysieg von Bröndby in der dänischen Fußball-Liga gegen Kopenhagen im Mittelpunkt gestanden. Der ÖFB-Teamgoalie avancierte am Sonntag mit einem gehaltenen Elfmeter tief in der Nachspielzeit zunächst zum Helden. Durch seinen aufreizenden Jubel vor den gegnerischen Fans löste er nach Schlusspfiff dann einen Tumult am Feld aus und sah Gelb-Rot.