Wer will sich mit dem Meister aus Linz anlegen?

Der Abschluss des Grunddurchgangs ist für die Linz-Handballer geglückt. Die Stahlstädter drehten in der 22. und letzten Runde einen klaren 10:16-Pausenrückstand gegen Schwaz in heimischer Halle noch in einen 33:32-Sieg und machten in der Tabelle noch einen Sprung nach vorne. „Gut fürs Selbstvertrauen, der sechste Platz tut gut. Auch, weil wir gezeigt haben, dass wir zuletzt wieder wirklich gut in Form gekommen sind“, sagt Rückraumspieler Moritz Bachmann.