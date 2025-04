Pacult bedient: „Jetzt sind wir dabei im Zirkus“

„Das ist eine Arbeits- und Trainersache“

„Jetzt sind wir mit dabei im ganzen Zirkus, aber wir haben die Qualität, uns da rauszuarbeiten“ war Klagenfurt-Trainer Peter Pacult bedient. „Wir müssen unbedingt die individuellen Fehler abstellen. Ich werde mich nicht an den Spielern abputzen, das ist eine Arbeits- und Trainersache. Ganz spurlos geht die nicht erteilte Lizenz natürlich nicht an den Spielern vorbei. In erster Linie müssen wir jetzt aber schauen, dass wir uns sportlich konsolidieren.“