WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Coach Peter Pacult muss in Innsbruck allerdings auf zwei Stammkräfte verzichten. Mittelfeldakteur Dikeni Salifou ist so wie Stürmer Ben Bobzien gesperrt. Für Pacult, dessen Truppe mit 49 Gegentreffern Negativspitzenreiter der Liga ist, zeigte sich nach eingehender Analyse der Geschehnisse gegen Altach überzeugt, dass für sein Team keine Frage offen ist. „Jedem sollte nun klar sein, was gefragt ist.“