BMW-Entwickler nun auch Wärme-Manager für E-Autos

Entwicklungszentrum mit 700 Mitarbeitern

Woran man nicht sofort denkt: An dem von Klaus von Moltke geleiteten Standort werden nicht nur Antriebe hergestellt, hier wird auch an ihnen geforscht. 700 Mitarbeiter tüfteln an den Motoren der Zukunft. Mehr als die Hälfte des Forschungsteams ist dabei schon mit Themen rund um die E-Mobilität beschäftigt. Was sie auf Trab hält? Hochleistungs-Elektro-Motoren werden ebenso in Steyr entwickelt wie Inverter, also Wechselrichter. Und auch rund ums Wärmemanagement rauchen die Köpfe.