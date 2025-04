Kühbauer: „…dann bekommt er mit mir ein Problem“

Der WAC bleibt in der Meistergruppe der Bundesliga ungeschlagen und ist damit weiter im Titelrennen. Die Kühbauer-Elf gewann am Freitagabend 2:1 bei Blau-Weiß Linz und hat nun in den ersten drei von zehn Runden im Meisterschafts-Showdown fünf Punkte eingefahren.