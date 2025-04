So lernt Ihr Kind den Umgang mit Geld

Während viele Menschen vergangene Woche in Panik auf die Turbulenzen an den Börsen reagierten, schlägt Florian Koschat einen anderen Ton an. Für den Finanzinvestor ist klar: Wer jung ist, sollte nicht in Angst verfallen, sondern verstehen lernen, wie Märkte funktionieren. Sein Vergleich: „Wenn ein Nike-Schuh plötzlich im Ausverkauf nur noch die Hälfte kostet, rennt niemand schreiend davon – alle greifen zu. Warum nicht auch bei Qualitätsaktien?“