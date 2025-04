Trump nimmt im Zollkrieg Medikamente ins Visier

Wie die Branche reagiert

Pharmakonzerne drängen laut Insidern darauf, etwaige Zölle schrittweise einzuführen, um die Auswirkungen der Belastungen zu verringern und Zeit für die Umstellung der Produktion zu gewinnen. Mehrere Unternehmen, darunter Eli Lilly, kündigten seit Trumps Amtsantritt an, ihre Investitionen in die Produktion in den USA zu erhöhen. Auch der dänische Konzern Novo Nordisk und andere verwiesen auf Bemühungen, mehr Medikamente für den US-Markt im Land herzustellen. Der Branchenverband PhRMA betont allerdings, dass der Bau einer neuen Produktionsanlage in den USA bis zu zwei Milliarden Dollar kosten und fünf bis zehn Jahre dauern könne – ein Argument der Industrie gegen sofortige Zölle. Einige Firmen stockten bereits Lagerbestände auf, indem sie Medikamente per Luftfracht aus Europa in die USA bringen.