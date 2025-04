Erstmals! Weniger Männer- dafür mehr Frauenteams

Ursprünglich hatte der Fußball-Weltverband FIFA im vergangenen Herbst vorgeschlagen, in Los Angeles beide Turniere mit 16 Teams zu veranstalten. Angesichts des mit den Olympia-Organisatoren vereinbarten Limits für die Zahl von Teilnehmern in den jeweiligen Sportarten lehnte das IOC jedoch eine Ausweitung ab. Daher entschieden sich FIFA und die Olympia-Macher, mehr Frauen- als Männerteams an den Start gehen zu lassen. „Das spiegelt das Wachstum des Frauenfußballs in der ganzen Welt wider“, sagte IOC-Sportdirektor Kit McConnell.