Volle Notaufnahme – „Hotline 1450 kaum bekannt“

„Nur mit Überweisung in Notaufnahme aufnehmen“

Die Gesundheits-Hotline ist auch vielen Zuwanderern nicht bekannt. Viele gehen bei Beschwerden automatisch in die Notaufnahme. „Da wird man eine Lenkung brauchen“, meint Eder. Neben verstärkter Bewerbung von „1450“ sollten nach AK-Vorstellungen Patienten nur noch mit Überweisung in die Notaufnahme dürfen – außer im echten Notfall.