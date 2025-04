Chef gesucht! Neuer Name im Kandidaten-Karussell

Bei seiner letzten Sitzung am 28. März vertagte das Präsidium des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) die Entscheidung über den künftigen Präsidenten – nun soll es am Mittwoch soweit sein, wenn die Weichen für die Hauptversammlung am 18. Mai in Bregenz gestellt werden. Der Name eines neuen, potenziellen Kandidaten macht die Runde.