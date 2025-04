Leclerc: „Das haben wir wirklich nicht gebraucht!“

Wenig Optimismus

Große Hoffnungen auf eine Überraschung in Suzuka macht er sich nicht. „Wir haben in China einen großen Schritt nach vorne gemacht, speziell wenn man sich den Sprint-Sieg von Lewis anschaut. Am Sonntag war alles wieder etwas normaler, deshalb erwarte ich auch hier, dass wir etwa da sein werden, wo wir am Rennsonntag in China und in Melbourne waren“, so der Monegasse.