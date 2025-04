Wer versagt hat | Zum Schämen!

Wer versagt hat. Am Stopfen des riesigen Budgetlochs, das uns die türkis-grüne Bundesregierung hinterlassen hat, werden die Nachfolger noch lange zu arbeiten haben. Und für alle Österreicher wird es gelten, den Gürtel enger zu schnallen. Warum wir auf so hohen Schulden sitzen? Wer hat dieses Schlamassel verursacht? Keiner will es gewesen sein. Der vom Finanzminister zum EU-Kommissar für Asyl und Migration mutierte Magnus Brunner nicht, der auf die Prognosen der Wirtschaftsforscher verweist. Die Wirtschaftsforscher wiederum haben kein Verständnis dafür, dass Brunner annehmen konnte, die Länder und Gemeinden würden ausgeglichen budgetieren. So reift nun die Idee, die Schuld am Finanzdesaster in einem parlamentarischen U-Ausschuss zu ergründen. „Krone“-Innenpolitik-Leiterin Ida Metzger kommentiert das heute, es müsse in so einem Ausschuss untersucht werden, „wo und warum beim Controlling der Staatsfinanzen versagt wurde“. Und vor allem auch: Wer versagt hat.