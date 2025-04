Riad öffnet seine Türen

Der nächste Tag begann mit der Qual der Wahl. Riad an einem Wochenende – das ist etwas für Illusionisten. Die Stadt hat so viel zu bieten und so viel Charme durch die Kraft der Historie. Wunderschöne alte Architektur, die an 1001 Nacht erinnert und sich auf magische Weise mit dem Modernen paart. Nicht zu vergessen die Natur, den sehenswerten Wasserfall in Wadi Namar, die verborgenen Seen, die mystische Wüste, die massive Klippe „Edge of he world“ (Rand der Welt), die einen atemberaubenden Ausblick bietet.