Große Trauer beim schnellsten Mann der Welt

„Starke, stille Kraft hinter einem der größten Söhne Jamaikas“

Die Familie ist nun in tiefer Trauer. Jamaikas Premierminister Andrew Holness bestätigte den Tod nach langer Krankheit von Wellesley Bolt. „Ich schließe mich allen Jamaikanern an und spreche Usain Bolt, seiner geliebten Mutter Jennifer Bolt und der gesamten Familie Bolt zum Tod ihres Oberhauptes Wellesley Bolt mein tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus”, kondolierte Holness bei X. Holness würdigte Wellesley Bolt in seinem Beitrag auch als „starke, stille Kraft hinter einem der größten Söhne Jamaikas“. Seine Unterstützung und Führung hätten ein Erbe mitgeprägt, „das die Welt bis heute inspiriert“. Jamaika stehe in diesen schweren Stunden fest an der Seite der Bolts.