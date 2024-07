Usain Bolt: „Ich bin nicht gerade in Bestform“

Bolts Gold-Favorit

Gegenüber „Sports Illustrated“ wurde Bolt nach seinen Einschätzungen für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris befragt. Sein Favorit auf die Goldmedaille über 100 Meter ist der US-Amerikaner Noah Lyles. „Er lässt keine Zweifel daran, dass er es ist, den es zu schlagen gilt. Mein jamaikanischer Landsmann Oblique Seville ist in Topform und war zuletzt immer in den Endläufen. Ackeem Blakes Saison sieht bislang auch gut aus. Es gibt schon ein paar Athleten, die über 100 Meter Chancen haben – aber ich glaube, dass es schwer wird, Noah Lyles zu besiegen“, so Bolt.