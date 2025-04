In Tiroler Baubranche ist die Stimmung im Keller

Größtes Plus im Wohnbau erwartet

Ein Minus um 1,2 Prozent von 322 auf 318 Millionen Euro erwartet der Innungsmeister auch im Hochbau. Mit einem Plus rechnen die beiden Experten dafür beim Verkehrswegebau (1,5%), beim Tiefbau (2,8%) sowie dem Tunnelbau (5,3%). Das größte Plus wird im öffentlichen Wohnbau erwartet – und zwar um sechs Prozent von 384 Millionen Euro im Vorjahr auf 407 Millionen Euro in diesem.