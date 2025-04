Warum Boss bei Final-Einzug Opfer bringen müsste

„Ich bin super-glücklich! Es ist verrückt“, grinste Shawn St-Amant. Der „Mr. Play-offs“ schoss für Eishockey-Linz am Sonntag mit seinem elften (!) Tor in der Post-Season beim 2:0-Sieg via Geniestreich das vorentscheidende 1:0 – und das erst in der 57. Minute! In einem Geduldsspiel, bei dem diesmal statt vielen Chancen, Toren, Strafen, Gehässigkeiten und Emotionen die Vorsicht regierte, es eine disziplinierte Leistung gab. „Es war wohl unser bestes Spiel der Serie, das ganz anders war als jenes zuvor auswärts“, sprach Top-Goalie Rusmus Tirronen auch den 3:5-nach 3:1-Tiefschlag zwei Tage zuvor in Klagenfurt an – in den Linz viele Chancen vergeben hatte.