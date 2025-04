Aufregung: Wegen Zuckerfest halb volle Klassen

Für Feste Freizeit nutzen

In einem Erlass des Bildungsministeriums heißt es: Schüler sollen an religiösen Festen grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit teilnehmen. In besonderen Fällen können Familien um die Erlaubnis zum Fernbleiben ansuchen. Diese kann von der Schulleitung erteilt werden – und gilt nur für einen einzigen Tag. Im offiziellen Erlass heißt es weiter: Die Entscheidung muss pädagogisch vertretbar sein. Schwächere Schüler sind anzuhalten, am Unterricht teilzunehmen. Ein eigenmächtiges Fernbleiben ohne Ansuchen bzw. Genehmigung ist unzulässig.