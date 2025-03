„Wir glauben von Natur aus sehr viel Blödsinn“

Emotionen hätten die wichtige Aufgabe, Aufmerksamkeit auf für den Menschen relevante Dinge zu lenken. Das reiche von potenziellen Gefahren bis zu sozialer Anerkennung und Gruppenzugehörigkeit. Für den Großteil der Menschheitsgeschichte sei es überlebensnotwendig gewesen, Teil einer Gruppe zu sein. Deswegen ist die Frage, was man dafür glauben oder sagen muss, immer noch stark in uns verankert, so die Forscherin weiter.