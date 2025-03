Legaler Konsum verbesserte Psyche von Kiffern

Der Cannabis-Versuch in der Stadt Basel war der erste seiner Art in der Schweiz. Seit September 2022 konnten Menschen, die bereits Drogenhanf konsumiert hatten und mindestens 18 Jahre alt waren, in mehreren Apotheken Cannabisprodukte legal kaufen. Das Gramm kostete zwischen acht und zwölf Franken (umgerechnet zwischen 8,40 und 12,50 Euro). Mittlerweile wurden ähnliche Studien in Zürich, Lausanne, Bern, Biel und Luzern ins Leben gerufen.