Neue Westbahnstrecke erneut wochenlang gesperrt

Die Bilder des Jahrhunderthochwassers im Herbst 2024 sind vielen noch in lebendiger Erinnerung. Und nicht nur viele Hausbesitzer in den betroffenen Ortschaften leiden nach wie vor unter den Folgen der Flut. Auch die Bundesbahn hat noch längst nicht alle Schäden, welche die Wassermassen auf der Strecke in Niederösterreich angerichtet haben, beseitigen können.