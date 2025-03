Für Marcel Monsberger passt jetzt viel zusammen

Mit Toren zurückzahlen

Und darum fühlt sich der gebürtige Kärntner, der sich nach seinem Wechsel aus Amstetten im vergangenen Sommer schnell zum Stammpersonal entwickelte, nun richtig wohl. „Die letzte Saison war nicht so toll für mich. Jetzt ist es komplett anders. Und das will ich mit Toren zurückzahlen“, erklärt Monsberger, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 läuft, „in Vorarlberg allgemein gefällt es mir auch sehr gut. Ich habe Verwandte in der Schweiz und war darum schon als Kind oft in der Gegend“, erzählt der 24-Jährige.