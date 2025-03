Ländle-Skiasse besser als Kanada und Ljutic & Co.

Zahlen lügen nicht! Und so gesehen ist die abgelaufene Weltcupsaison mit 7459 Zählern im Nationencup die punktschlechteste der ÖSV-Alpinen seit der Punktereform vor dem Winter 1991/92. Die bislang enttäuschendste Saison 2019/ 20 wurde damit noch einmal um 235 Punkte unterboten. Doch ist die Bilanz wirklich in ganz Österreich so ernüchternd?