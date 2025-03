„Maschine!“ Rebensburg glaubt an Coup von Ski-Ass

Ex-Ski-Ass Viktoria Rebensburg traut Lindsey Vonn in der kommenden Ski-Saison noch Großes zu. Der zweite Platz im abschließenden Super-G in Sun Valley habe einen Vorgeschmack gegeben, ist sich die Deutsche sicher und prophezeit: „Man muss sie für die nächste Saison auf dem Zettel haben – gerade mit Blick in Richtung Olympia.“