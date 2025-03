„Ein Privileg, für so großen Verein zu spielen“

Das wäre ein Geschäft, aber eigentlich will Rapid Beljo halten. Machbar, wenn mit Augsburg neu verhandelt (etwa höhere Beteiligung bei einem Weiterverkauf) wird. Bejo selbst ist nicht auf Abschied gepolt: „Ich kann mir vorstellen, bei Rapid zu bleiben. Aber das entscheide nicht ich. Ich fühle mich hier wohl, spüre den Rückhalt vom ganzen Verein, den Trainern, Spielern, Fans. Alle unterstützen mich. Es ist ein Privileg für so einen großen Verein zu spielen.“ Und da spielt Beljo – vor allem nach Burgstallers Ausfall – eine tragende Rolle, er nimmt sich die Elfmeter, trägt Verantwortung. In Augsburg war er nur auf der Bank versauert. Auch er weiß, dass noch ein Jahr in Hütteldorf für seine Entwicklung gut sein könnte. Denn er ist noch lange kein „fertiger“ Stürmer, lässt Chancen liegen.