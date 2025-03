Roglic siegt! Starker Auftritt von Felix Gall

Der Osttiroler kam am Donnerstag bei der Bergankunft am Montserrat in der Nähe von Barcelona in einer Verfolgergruppe drei Sekunden hinter Tagessieger Primoz Roglic ins Ziel. Der Slowene (Red Bull-Bora) entschied den Zielsprint anders als tags zuvor knapp gegen Juan Ayuso (UAE) für sich und übernahm zeitgleich mit dem Spanier die Gesamtführung.