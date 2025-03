Regen und Wind: Nasskaltes Wochenende im Anmarsch

Von Südosten her bleibt am Freitag der Tiefdruckeinfluss wetterbestimmend. Während es im Westen freundlicher bleibt, zieht sonst dichte Bewölkung auf, begleitet von leichtem Regen bis in den Lungau (Salzburg) und das Salzkammergut. Entlang des Ostalpenrandes frischt der Nordwind erneut spürbar auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus sechs und plus sechs Grad, tagsüber werden zehn bis 18 Grad erreicht.