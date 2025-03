Verdacht der Tierquälerei in Halal-Fleischerei

Eine Fleischerei in Eggelsberg in Oberösterreich steht aktuell im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: In dem Betrieb sollen Schafe und Rinder unter besonders qualvollen Umständen geschächtet worden sein. Darunter versteht man das Durchtrennen der Luft- und Speiseröhre eines Tieres, um das vollständige Ausbluten zu sichern.