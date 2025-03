Beim Theater lernt man sich selbst besser kennen

„Ich finde es wunderschön, dass in Kärnten die Theaterszene so lebendig ist, dass hier so viele Menschen Theater machen“, ist die Klagenfurterin Sandra Pascal, Schauspielerin, Regisseurin und Theaterpädagogin, begeistert. Die Zahlen sprechen für sich. 2024 wurden 220 verschiedene Stücke an 1253 Vorstellungsterminen gespielt, weiß das Theaterservice Kärnten, welches Theatergruppen, Schauspieler und Regisseure miteinander vereint und bei Fragen rund um die Bühne zur Seite steht. Kärnten ist ein Theater-Land, egal ob Profi- oder Laienbühne, unzählige Begeisterte stehen auf, neben oder hinter der Bühne, um den Nervenkitzel zu spüren und den verdienten Applaus abzuholen.