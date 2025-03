Missbrauch? Ingebrigtsen wirft Vater Gewalt vor

Vater trainierte drei Söhne

Gjert Ingebrigtsen trainierte bis vor einigen Jahren seine Söhne Jakob, Filip (31) und Henrik (34), die alle erfolgreiche Mittelstreckenläufer sind. Der jüngste der drei Lauf-Stars, Jakob Ingebrigtsen, gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille über 1.500 m, holte 2024 in Paris Gold über 5.000 m und ist auch zweimaliger Weltmeister über diese Distanz. Erst am vergangenen Wochenende sicherte er sich bei der Hallen-WM in China die Titel über 1.500 und 3.000 m.