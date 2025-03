Mikutina und Co. kämpfen bei WM um Olympia-Tickets

Paarläuferin Izzo kehrt nach Boston zurück

Der 32-jährige Zandron hat Rang 17 als WM-Maximum stehen, der EM-26. will das Publikum mit seinem „Programm berühren. Mein klares Ziel ist das Finale.“. Izzo/Maierhofer hatten sich verbandsintern gegen Sophia Schaller/Livia Mayr durchgesetzt. Izzo ist gebürtige US-Amerikanerin, hat in Boston ihre Wurzeln. Nach Abschluss ihres Studiums an der Harvard Law School will sie sich dauerhaft in Salzburg niederlassen. Dort trainiert sie mit Maierhofer unter der Anleitung von Severin Kiefer. „Wir wollen unsere erste gemeinsame Saison mit einem Highlight beenden“, sagte Izzo.