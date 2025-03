Tuchel gewinnt auch 2. Spiel als England-Teamchef

Englands Fußball-Nationalteam hat auch im zweiten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel die anvisierten drei Zähler in der WM-Qualifikation eingefahren. Drei Tage nach dem 2:0 gegen Albanien gewannen die Three Lions am Montag erneut im Wembley-Stadion gegen Lettland mit 3:0. Bosnien-Herzegowina schrieb in der Österreich-Gruppe mit einem 2:1 gegen Zypern im zweiten Auftritt den zweiten Sieg an, Rumänien gewann gegen San Marino nach Papierform mit 5:1.