„Die Konjunkturdelle sorgt nur für eine Atempause“

Zweite ÖkoTech-Akademie geplant

Die Initiativen werden auch in Form von Weiterbildungseinrichtungen sichtbar: So ist ein Logistik-Ausbildungszentrum in Wels geplant, außerdem wird die ÖkoTech-Akademie um einen zweiten Standort erweitert. Hier denkt man an die Region Linz-Land/Steyr, der Schwerpunkt soll auf Wasserstofftechnik gelegt werden. Achleitner gibt sich trotz aller Qualifizierungsoffensiven keinen Illusionen hin: „Wir führen einen Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit“, sagt er.