„Schlimmster Alptraum, aber ich habe überlebt“

Norris: „..., aber wir haben überlebt“

In der Schlussphase des Grand Prix funktionierten die Bremsen im McLaren von Norris nicht mehr einwandfrei. In der letzten Runde schrumpfte der Vorsprung auf Russell erheblich. „Es ist beängstigend! Das ist wie mein schlimmster Albtraum. Wenn ich einen Albtraum habe, dann ist es, wenn die Bremsen versagen. Ich hatte also ein bisschen Angst, aber wir haben überlebt und sind ins Ziel gekommen“, sagte er abschließend. Am Ende rettete sich der Vizeweltmeister mit knapp einer Sekunde ins Ziel.