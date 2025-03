LIVE ab 8 Uhr: Wer gewinnt den China-GP?

Shanghai ist an diesem Wochenende der zweite Akt im Auftakt-Doppelpack der Formel 1. Lässt der spektakuläre Auftakt im australischen Regen bereits Rückschlüsse auf die Kräfteverhältnisse zu oder gibt es in der chinesischen Metropole eine Umkehr des Trends? McLaren strebt nach dem Erfolg von Lando Norris in Melbourne jedenfalls den zweiten Saisonsieg an.