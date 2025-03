Conny Hütter verpasst Kristall: „Es tut schon weh“

16 Punkte betrug Cornelia Hütters Rückstand auf Federica Brignone vor dem Saisonfinale in Sun Valley. Und 16 Punkte fehlen der Steirerin auch nach dem Wochenende. Aufgrund der Abfahrts-Absage am Samstag steht fest: Die kleine Kristallkugel geht an die Italienerin, Hütter geht leer aus. „Im Moment tut es schon weh“, so die 32-Jährige.