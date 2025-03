Bayerns Frauen nach 3:2 gegen Hoffenheim im Finale

Während sie über die volle Distanz im Einsatz war, fehlte die verletzte Katharina Naschenweng weiterhin. Bei den Verliererinnen wurde Julia Hickelsberger-Füller erst in der 65. Minute eingetauscht, da waren schon alle Tore gefallen. Die Bayern sind zum sechsten Mal im Endspiel vertreten, das am 1. Mai in Köln stattfinden wird. Das zweite Halbfinale bestreiten am Sonntag der Hamburger SV und Werder Bremen.