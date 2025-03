Erstmals Fußball-Länderspiel live im Kinderkanal

Der TV-Sender von ARD und ZDF zeigt die Partie in der Volkswagen Arena am 8. April (17.45 Uhr) ebenso wie die ARD. Ebenfalls vor Ort ist Bernd das Brot: Anlässlich seines 25. Geburtstags erwartet die Fans im Stadion in der Halbzeitpause eine exklusive „Tanzt das Brot“-Tanzeinlage, um für Stimmung zu sogen.