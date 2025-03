„Schön ist, wenn Kinder singen und sich vergessen“

„Ich kann aus einem Telefonbucheintrag einen Song schreiben“, scherzt ein stark erkälteter Wolfgang Verocai, den ich in seinem „Wäger-Haus“ in Lustenau zum Interview treffe. An der Wand hängen Zupfinstrumente, eine Balalaika, eine Oud. Ob er die auch spielen könne, frage ich. Er schmunzelt. „Das sind nur Attrappen. Zur Dekoration.“ Wolfgang ist in der Küche zugange und macht Kaffee. Er grummelt. „Immer, wenn Gäste kommen, ist entweder der Trester voll oder der Wassertank leer. Oder beides.“