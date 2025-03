Warum Sohn von Buffon nicht für Italien spielt

Louis Buffon soll zunächst in die U18 integriert werden und befindet sich derzeit mit dem Team im Trainingslager in Prag. „Meine Mutter hat sich natürlich sehr gefreut, aber auch mein Vater war aufgeregt, weil es meine erste Nominierung für die Nationalmannschaft war“, sagte Buffon: „Er hat mir auch dazu geraten, weil ich mich dort am besten als Spieler weiterentwickeln kann.“